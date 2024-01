Presidente nacional do MDB e coordenador da campanha à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, Baleia Rossi reuniu-se nesta quarta-feira (3) com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para discutir a estratégia para a eleição na capital paulista.

Os presidentes do MDB, Baleia Rossi (à esq.) e do PSD, Gilberto Kassab, em reunião em SP - Divulgação

Baleia diz que um dos objetivos do encontro foi agradecer a Kassab pela declaração de apoio a Nunes. Ambos também trataram do quadro eleitoral nacional e no interior de São Paulo, onde as legendas devem estar unidas em diversos municípios.

Kassab, atualmente secretário de Governo na gestão Tarcisio de Freitas (Republicanos), deve ter papel importante na campanha de Nunes.