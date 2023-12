Brasília

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), anunciou nesta quarta-feira (27) apoio à pré-candidatura do deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA) à Prefeitura de São Luís em 2024.

Brandão publicou registro nas redes sociais em que aparece ao lado do deputado, do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli.

O deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA) - Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

"Com satisfação, informo que fui conduzido à presidência do @psbmaranhao40. Anuncio ainda que nos reuniremos em torno da pré-candidatura do deputado federal @duartejr_ à prefeitura de São Luís. Juntos, fortaleceremos a boa política em nosso estado! ", escreveu Brandão.