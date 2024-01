Brasília

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano, está percorrendo todas as regiões da capital paulista gravando vídeos para apontar obras do Executivo municipal que estão paradas ou inacabadas.

Segundo o deputado, essa é uma demanda da população. Ele diz que criou um canal de denúncias em novembro e passou a receber registros de moradores da capital paulista.

Ele diz que, uma vez com as imagens, sua equipe verifica informações sobre a obra em questão no portal da transparência da prefeitura, assim como nos registros do TCM-SP (Tribunal de Contas do Município de SP).

Os vídeos começaram a ser gravados na última semana e deverão começar a ser divulgados a partir da próxima segunda-feira. Ele cita como exemplo obras inacabadas de contenção de córregos e de manutenção e reforma de pontes e viadutos.

"A ideia é mostrar que apesar de ter um aumento de obras com dispensa de licitação por supostamente ter caráter emergencial, elas não estão sendo entregues no prazo. Estamos com o pior dos dois mundos: não há licitações e obras não estão sendo entregues rapidamente com as dispensas. Então qual o sentido disso?", diz Kataguiri.