Brasília

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (RJ), diz que as ações de busca e apreensão da Polícia Federal no Congresso Nacional nos últimos dias demonstram uma falta de autoridade de seu presidente, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Ao Painel, Côrtes afirma que essas ações são um "ataque ao Poder Legislativo" como um todo e que é preciso ter respeito entre os três Poderes.

"Conforme nosso presidente Valdemar [Costa Neto] declarou, é uma falta de autoridade do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, de permitir que essas ações continuem atingindo o Legislativo", diz Côrtes. "Há uma indignação com mais um ocorrido na Câmara dos Deputados."

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (RJ) - Gabriela Biló-24.out.2023/Folhapress

O parlamentar está fora do país, em viagem, mas diz que retorna a Brasília na próxima semana e que irá procurar tanto Pacheco quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar desse tema.

"Minha opinião é sobre o respeito entre os Poderes, não é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, não é afrontando nem querendo colocar gasolina. Não sei como o presidente do Congresso não se posiciona num entendimento junto ao STF para que essas ações não atinjam o Legislativo."

"Vou falar com ele [Pacheco] pessoalmente. Gosto muito dele. É buscar o diálogo para que não haja desrespeito entre os Poderes", continuou.

Nesta quinta-feira (25), a PF cumpriu mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado federal e pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Ele é alvo da PF por suspeita de envolvimento no uso do software espião FirstMile pela Abin. Ramagem foi chefe da agência no governo Bolsonaro.

"Ramagem é um cara honesto, íntegro e eu tenho certeza que nada vai se provar contra ele. Isso acaba atingindo a pré-candidatura dele no Rio e aí eu me pergunto: não há outra medida que poderia ser feita entendendo que ele irá disputar eleição e esse contexto de acirramento?", diz Côrtes.

Na semana passada, a PF realizou uma ação mirando outro parlamentar do PL, o deputado Carlos Jordy (RJ). O gabinete de Jordy também foi alvo de buscas da corporação, no âmbito da Operação Lesa Pátria, destinada a identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os ataques do 8 de janeiro às sedes dos três Poderes.