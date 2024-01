A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a presidente Funai, Joenia Wapichana, participaram no último sábado (27) de um evento pré-eleitoral da Rede Sustentabilidade, partido de ambas, em São Gabriel da Cachoeira (AM), cidade mais indígena do Brasil.

A ministra Marina Silva e a presidente da Funai, Joenia Wapichana, durante evento em São Gabriel da Cachoeira (AM) - Divulgação

A ideia é que seja o primeiro de uma série de eventos de Marina e Joenia para promover candidatos do partido pelo Brasil. Na cidade amazonense, as duas estiveram no lançamento da pré-candidatura a prefeito de Marivelton Baré, que reuniu cerca de 2.000 pessoas.

O evento também teve a participação da Fundação Rede Brasil Sustentável, que fez o lançamento de uma cartilha de competências do Executivo e do Legislativo municipal em cinco línguas indígenas: tikuna, nheengatu, kayapó, wapichana e guarani.