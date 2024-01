Brasília

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) lança nesta terça-feira (16) o vídeo de sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo com críticas à gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e falas direcionadas à periferia, público-alvo de outro adversário na disputa, o também deputado Guilherme Boulos (PSOL).

Na gravação, de cerca de dois minutos, Kataguiri fala de sua relação com a cidade. "Como paulista, já fiquei preso no trânsito, já fui assaltado no centro, fiquei sem luz por culpa do prefeito", afirma.

As frequentes quedas de energia em São Paulo estão entre os pontos que adversários de Nunes têm usado para contestar a gestão do prefeito. Na semana passada, um temporal voltou a deixar a cidade sem luz e com semáforos inoperantes.

No vídeo, Kataguiri delineia algumas promessas de sua campanha. Ele fala em "cidade segura, sem um assalto a cada esquina, um centro vivo e sem cracolândia" e também em "uma periferia sem miséria, com serviço de saúde e educação de primeiro mundo."

A pré-candidatura do deputado enfrenta divergências dentro da União Brasil. Uma ala liderada pelo presidente da Câmara municipal, Milton Leite, defende que o partido apoie a reeleição de Nunes.