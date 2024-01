A eleição em Campinas (SP) rachou a federação PSDB-Cidadania. Principal liderança tucana na cidade, o deputado federal Carlos Sampaio tem conversado com o atual prefeito, Dário Saadi (Republicanos), candidato à reeleição.

O deputado Rafa Zimbaldi, durante a campanha de 2020 para prefeito de Campinas - Reprodução

Já o Cidadania quer novamente lançar o deputado estadual Rafa Zimbaldi, derrotado por Saadi no segundo turno em 2020.

Os dois partidos, por estarem federados, precisam integrar o mesmo palanque na eleição.

Após a movimentação de Sampaio junto ao atual prefeito ter sido divulgada pelo jornal Correio Popular, os presidentes do diretório estadual e municipal do Cidadania, respectivamente Arnaldo Jardim e Ana Estela, reiteraram em notas a candidatura de Zimbaldi.

"Importante dizer que o Cidadania, dentro da Federação com o PSDB, sempre trabalhou e defendeu o lançamento de candidatura própria. Ainda mais no caso de Campinas, onde nós temos um nome consistente do ponto de vista programático e altamente competitivo no viés eleitoral, como está claro nas pesquisas", afirmou Jardim.

Procurado, Sampaio não respondeu aos contatos do Painel até a publicação deste texto.