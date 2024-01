O ministro Celso Sabino (Turismo), presidente estadual do União Brasil no Pará, se reuniu na última semana com dirigentes locais de Republicanos e PP para discutir o impacto da estudada federação entre os três partidos nas eleições municipais do estado.

O encontro ocorreu na última sexta-feira (12) e envolveu Evandro Garla, secretário de Justiça do Estado do Pará e presidente do Republicanos no estado, e Renato Ogawa, dirigente estadual do PP e prefeito de Barcarena.

Presidentes estaduais do PP, Renato Ogawa, e do Republicanos, Evandro Garla, se reúnem com ministro Celso Sabino (Turismo) - Reprodução

Segundo interlocutores, um dos temas abordados foi a disputa pela prefeitura de Belém —o nome de Sabino chegou a ser apontado como um potencial candidato ao cargo, atualmente ocupado pelo psolista Edmilson Rodrigues.

Como mostrou a Folha, as cúpulas de União Brasil e PP voltaram a discutir no final de 2023 a formação de uma federação partidária, após a possibilidade de acordo ter pedido força no começo do ano passado por causa de questões regionais. PP e Republicanos também conversam sobre a formação de uma federação.