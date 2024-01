São Paulo

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), enviou nesta segunda-feira (22) para a Arquidiocese de São Paulo e o Ministério Público estadual um vídeo que supostamente mostraria o padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo da Rua.

O material foi obtido pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil), autor de um pedido de CPI para investigar ONGs que atuam na cracolândia e teria o religioso como um dos alvos.

O vídeo, sem autenticidade comprovada, retrata um homem se masturbando.

Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, durante entrevista à Folha - Danilo Verpa-7.mar.2018/Folhapress

O Painel mostrou que o cardeal dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano, mandou ofício para Leite em 16 de janeiro solicitando o envio das "denúncias de extrema gravidade" que o vereador disse ter recebido a respeito do padre em entrevista à coluna Mônica Bergamo.

No começo do mês, a Arquidiocese disse acompanhar "com perplexidade" a possível abertura da investigação contra o sacerdote na Câmara Municipal.

Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado do pároco, afirma que o vídeo é uma montagem e que fica aliviado com o fato de que tenha sido enviado ao Ministério Público, a instância adequada para tratar da questão sem interferência política, diferentemente da CPI e do Legislativo paulistano.

O material entregue por Leite também incluiu um parecer do vídeo feito por um perito e encomendado pelo vereador.