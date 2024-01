Brasília

O público que foi ao cinema em 2023 no Brasil representou um aumento de 16% do que foi alcançado em 2022, segundo dados do painel Indicadores do Mercado de Exibição, lançado pela Ancine (Agência Nacional do Cinema) neste ano.

Até 20 de dezembro, foram 110,35 milhões de espectadores, ante 95,37 milhões em 2022. De acordo com dados do painel, em 2023 foram exibidos 712 títulos, gerando uma receita de R$ 2,16 bilhões. Em 2022, foram 673 obras, gerando uma receita de R$ 1,82 bilhões.

O resultado alcançado neste ano mostra que há uma evolução no mercado de salas, apesar de ainda estar distante dos patamares registrados em 2019, no período pré-pandemia da Covid-19, com público de 172,53 milhões.