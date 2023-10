São Paulo

O filme brasileiro "Jovens Polacas" teve sua exibição cancelada no Festival do Cinema Ibero-Latino Americano em Trieste, na Itália, a pedido das autoridades do país devido a possíveis reações relacionadas à guerra Israel-Hamas.

Dirigido por Alex Levy-Heller e produzido pela Afinal Filmes, a obra lançada em 2019 trata da história de mulheres judias traficadas do leste europeu para prostituição no Rio de Janeiro no início do século 20. O filme foi baseado em livro homônimo de Esther Largman, autora de outras obras com a temática judaica.

Cena do filme 'Jovens polacas' (2019), dirigido por Alex Levy-Heller - Divulgação

"Jovens Polacas" seria exibido na sessão Shalom, realizada anualmente na sede do Museu da Memória Hebreia de Trieste, assim como outros filmes que se inserem na mesma temática.

Em mensagem aos diretores dos filmes, os organizadores disseram que a sessão, que aconteceria entre 4 e 12 de novembro, foi cancelada a pedido das autoridades italianas, das direções do museu e do festival e de instituições públicas locais.

"Chegamos a um ponto no qual os acontecimentos se assemelham ao que ocorreu no pré-Segunda Guerra. A similaridade com os eventos antissemitas ocorridos na década de 1930 assusta", disse Levy-Heller ao Painel.