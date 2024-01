O líder do PSD no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), disse ao Painel que veria com bons olhos a indicação do advogado Marco Aurélio Carvalho para o Ministério da Justiça.

O senador Otto Alencar (à dir.) conversa com o presidente do PSD, Gilberto Kassab - Pedro França/Agência Senado

"Ele tem condições políticas e conhecimento jurídico para assumir essa função. Para o ministério da Justiça tem que ser alguém compatível com a defesa da democracia e do Estado democrático de Direito, como ele certamente é", afirmou Alencar.

Carvalho é o favorito do PT e de diversos movimentos sociais para substituir o ministro Flávio Dino, que foi indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O apoio de um senador do PSD mostra aceitação do nome do advogado também em partidos de centro que compõem a base do governo Lula.

Alencar afirmou que não falou com o presidente sobre a indicação, e que nem pretende fazê-lo. "Eu não sou de ficar dando sugestões, o presidente indica quem achar melhor. Estou apenas dando uma opinião pessoal", declarou. Disse também não ter conversado com o presidente de seu partido, Gilberto Kassab, sobre o tema.

Alencar afirmou que se aproximou de Carvalho, coordenador do grupo jurídico Prerrogativas, durante a pandemia.

"Ele foi muito importante naquele momento para ajudar a combater o negacionismo do governo anterior", diz o senador, que fez parte a CPI da Covid.