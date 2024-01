Brasília

A ministra Simone Tebet (Planejamento) se reúne nesta quinta-feira (25) no Rio de Janeiro com o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, para debater o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da Integração.

Ministra Simone Tebet (Planejamento) durante cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro - Mauro Pimentel/AFP

O banco de fomento já se comprometeu com R$ 15 bilhões. O programa é uma das apostas do governo para melhorar a integração regional do Brasil com os países da América do Sul por meio de rotas de infraestrutura de portos, aeroportos, hidrovias, ferrovias e rodovias. São 124 projetos com interligação em 11 estados de fronteira e cinco diferentes rotas.

Há a expectativa de que o presidente Lula (PT) participe de eventos das rotas, em caravanas que devem contar também com outros ministros, além de Tebet.

Nesta terça, a ministra apresentou o programa para seu colega Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional). Outros ministros pediram audiência para entender o PAC Integração —no caso de Fernando Haddad (Fazenda), a agenda atribulada fez com que a apresentação ocorresse num voo Brasília-São Paulo na semana passada.