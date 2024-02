Brasília

Associações ligadas à pauta verde e o presidente da Airbus no Brasil, Gilberto Peralta, se reuniram na última quinta-feira (8) com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro O'de Almeida, para apresentar proposta de descarbonizar as atividades do aeroporto e transporte urbano de Belém.

Trabalhadores em área em construção para a COP30 em Belém, Pará - Ueslei Marcelino/Reuters

A cidade sediará, em 2025, a COP30, conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas). Estiveram na reunião representantes do setor produtivo, como a Abrapalma (Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma) e a Ubrabio (União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene).

Entre as alternativas discutidas está o HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), óleo vegetal hidrotratado conhecido como diesel verde, um combustível renovável.

A ideia é apresentar o projeto à vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, e assinar um memorando de intenções.