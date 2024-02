Os 15 municípios do Pará que se encontram sob emergência ambiental tiveram redução de 67% do desmatamento agosto de 2023 a janeiro de 2024, os seis primeiros meses do Ano Prodes 2024, enquanto no estado o desmate foi 50% menor em comparação com o mesmo período do Ano Prodes 2023.

Área próxima à vila de Alter do Chão, no Pará, que tem sido alvo de grilagem; parte da mata na região foi desmatada - Pedro Ladeira/Folhapress

Dados do Deter (Detecção do Desmatamento em Tempo Real), sistema do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), apontam para redução de 935 km² no desmatamento em Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia.

A maior redução no período foi registrada em Portel, com queda de 82%, seguida de São Félix do Xingu , com diminuição de 70%.

Somente em dezembro de 2023, a redução nos alertas de desmatamento nos 15 municípios foi de 47,3%, segundo o Deter.