São Paulo

A convenção estadual do PSDB de São Paulo neste domingo (25), que vinha sendo promovida como marco da nova fase de pacificação da sigla, terminou sem acordo. O principal entrave foi a falta de consenso em relação ao novo presidente do diretório estadual.

Os tucanos continuarão as negociações nos próximos dias para tentar chegar a uma resolução no próximo final de semana.

As diferentes alas tucanas que têm se digladiado nos últimos anos lançaram uma chapa única para a convenção como um movimento para sair da crise, como mostrou o Painel. Dessa forma, não havia previsão de votação, e a nova cúpula do diretório estadual seria definida por meio de um acordo entre os envolvidos.

Da esq. para a dir., Ricardo Tripoli (sentado, à esq.), Carlos Balotta (em pé), Paulo Serra, José Aníbal (em pé), Duarte Nogueira, Eduardo Cury e Marco Vinholi (à frente) durante encontro do PSDB-SP - Divulgação

No entanto, os tucanos não conseguiram chegar a um acerto neste domingo em relação à nova Executiva do partido no estado. A Executiva é a estrutura de comando do partido no estado.

O favorito para a presidência era Marco Vinholi, que já foi presidente. No entanto, seu nome passou a ser preterido nos últimos dias por alguns dirigentes, que o veem muito identificado ao ex-governador João Doria, de quem foi secretário de Desenvolvimento Regional e um dos principais aliados.

A nova cúpula do PSDB nacional, encabeçada pelo ex-governador Marconi Perillo, prefere um nome cuja imagem não esteja tão associada a alguns dos líderes tucanos que entraram em atritos nos últimos, como Doria e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.