O empenho da deputada Carla Zambelli (PL-SP) em obter assinaturas de colegas para um pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem ajudado no processo de reconciliação dela com o bolsonarismo.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) durante sessão da CPI do 8 de Janeiro, no ano passado - Evaristo Sá/AFP

A parlamentar se queimou com aliados do ex-presidente pelo episódio em que perseguiu armada um homem em uma rua de São Paulo na véspera do segundo turno da eleição, em 2022. Muitos atribuem a ela a culpa pela derrota apertada de Bolsonaro para Lula.

Segundo um bolsonarista ouvido pelo Painel, Zambelli se redimiu em parte ao liderar o processo de convencimento a colegas para que assinem o pedido de impeachment.

O documento foi protocolado na quinta-feira (22) com as assinaturas de 140 deputados, um número acima do esperado, incluindo diversos integrantes de partidos da base governista.

Também na semana passada, ela foi multada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em R$ 30 mil por divulgar fake news conta o presidente, o que gerou manifestações de apoio à deputada por parte de opositores do atual governo.