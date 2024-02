Brasília

Movimentos sociais e lideranças comunitárias se reúnem de 22 a 24 de fevereiro em Salvador (BA) para discutir estratégias para tentar eleger um número maior de mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+ e indígenas nas eleições municipais de outubro.

ONG Estruturação, que atua pela causa LGBTQIA+, coloca bandeira em frente à Câmara contra projeto que proíbe casamento de pessoas do mesmo sexo - Folhapress

O +Representatividade tem como objetivo analisar estratégias, construir alianças e divulgar novas pesquisas, ferramentas e tendências eleitorais que possam subsidiar a atuação desses grupos nas eleições.

Diretora de Articulação e Parcerias do Instituto Update, um dos organizadores do encontro, Ingrid Farias afirma que as iniciativas podem ou não estar ligadas a um partido político, mas ressalta que todas têm o compromisso político com a defesa da democracia, com justiça social e climática e perspectivas de raça e gênero.

Além do Instituto Update, organizam o encontro Anmiga (Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade), Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, Casa das Mulheres do Nordeste, Comunema (Coletivo de Mulheres Negras Maria-Maria), Eu Voto em Negra, Imena (Instituto das Mulheres Negras do Amapá), Odara (Instituto da Mulher Negra) e Rede de Mulheres Negras de Pernambuco.