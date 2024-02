Pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) fez reuniões nos últimos dias para incorporar propostas para o trânsito, saúde, finanças e assistência social ao seu programa de governo.

Kim Kataguiri, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, no 8º Congresso Nacional do MBL - Zanone Fraissat/ Folhapress

Ele se reuniu com Vinícius Marchese, presidente do Conselho Federal de Engenharia, que disse que organizaria grupos de trabalho para tratar de engenharia de trânsito, mobilidade urbana, meio ambiente, infraestrutura e obras e cidades inteligentes.

Kataguiri também se encontrou com Claudio Lottenberg, presidente do conselho deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, com a economista Zeina Latif e com a professora Laura Müller, do Insper.