O MBL (Movimento Brasil Livre) fará um documento defendendo a implantação no Brasil de políticas contra o crime adotadas pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Apoiadores do presidente reeleito de El Salvador, Nayib Bukele, festejam sua vitória - José Luis Gonzalez/Reuters

O movimento mandou três integrantes, Renato Battista, Orlando Lima e Gabriel Costenaro, para acompanhar a reeleição de Bukele como presidente do país centro-americano, neste domingo (4).

Entre os pontos listados estão: redução da maioridade penal para 16 anos, punição para jovens que cometerem crimes hediondos ou reincidirem em delitos graves, trabalho para presos, criminalização da apologia a símbolos do crime organizado, isolamento de prisões com bloqueadores de sinal, construção de um centro de confinamento do terrorismo e aumento no tempo máximo de prisão.

Bukele reduziu drasticamente os índices de criminalidade no país, mas ativistas apontam abusos nos direitos humanos com a prisão de inocentes.

O modelo salvadorenho vem sendo exaltado pela direita brasileira. O MBL pretende mencionar o combate à insegurança como bandeira principal de campanhas de integrantes do grupo na eleição municipal deste ano.