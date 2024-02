Brasília

Ex-prefeito de Salvador (BA), o secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, está ajudando o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) a elaborar seu plano de governo para a Prefeitura de São Paulo, em meio à indefinição sobre o caminho que o partido vai trilhar nas eleições municipais de outubro.

Deputado Kim Kataguiri, pré-candidato a prefeito da cidade de Sao Paulo - Marlene Bergamo/Folhapress

Neto está contribuindo em temas como habitação, com programas de reforma de moradia precária, regularização fundiária e parcerias público-privadas para construção de prédios mobiliados para a população vulnerável.

Também deu orientações sobre urbanismo, no programa de iluminação em LED, e em educação, com a proposta de compra de vagas na rede privada para suprir o déficit no município. Outro tópico ao qual ACM Neto deu dica foi na revitalização do centro histórico.

A ajuda do secretário-geral do União Brasil ocorre em um momento de incerteza sobre qual rumo o partido vai tomar em outubro.

Uma ala liderada pelo presidente da Câmara municipal, Milton Leite, defende que a legenda apoie a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Aliados de ACM Neto e deputados federais, por outro lado, dão respaldo ao nome de Kim na disputa —ele marcou 8% na pesquisa Datafolha publicada em agosto passado.