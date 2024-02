Levantamento da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo) aponta que 24 mil empresas foram constituídas no estado de São Paulo em janeiro, com saldo de 13.886, patamar 22,2% maior em comparação ao primeiro mês do ano passado. Trata-se do melhor desempenho do período registrado desde o início da série histórica, em 1998.

Na capital, o saldo em janeiro desse ano foi de 7.411, 30,2% superior ao mesmo período de 2023, e as novas empresas constituídas, 10.900, número 19,8% maior que janeiro do ano passado.

"Essa marca alcançada é atribuída a um conjunto de ações do governo do estado de São Paulo no estímulo à atividade empreendedora e melhoria no ambiente de negócios e a expectativa é que esses índices melhorem ainda mais", afirma Jorge Lima, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico.