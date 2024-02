Brasília

A plataforma Serasa Limpa Nome registrou 1,065 milhão de manifestações de interesse das ofertas do Desenrola Brasil, de renegociação de dívidas, uma semana depois do anúncio da parceria do Ministério da Fazenda com birôs de crédito para ampliar o alcance do programa.

Segunda fase do Desenrola Brasil renegocia dívidas de até R$ 20 mil - Divulgação/Ministério da Fazenda

A marca foi registrada nesta quinta-feira (22). Por meio do aplicativo ou site da Serasa, é possível acessar o site oficial do Desenrola e consultar dívidas e condições de pagamento. É possível obter descontos de até 96% do valor da dívida e parcelar em até 60 vezes com juros de 1,99% ao mês.

Antes da parceria, 12 milhões de brasileiros haviam aderido ao programa, com um total de R$ 35 bilhões em dívidas renegociadas. O programa termina em 31 de março.