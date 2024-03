Brasília

O PDT anuncia nesta quinta-feira (26) apoio à reeleição do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ampliando o arco de coligações do gestor municipal, que tem como principal aliado o PT do presidente Lula.

Prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), ao lado do presidente Lula e da primeira-dama Jana na inauguração do terminal Gentileza - Mauro Pimentel/AFP

O anúncio será feito às 17h na sede do partido, na Praça Tiradentes, e ocorrerá após encontro do prefeito com o presidente licenciado do PDT, o ministro Carlos Lupi (Previdência).

Em 2020, o PDT lançou a delegada Martha Rocha como candidata à Prefeitura do Rio —ela terminou em terceiro lugar. No segundo turno, entre Paes e o ex-prefeito Marcelo Crivella, o partido ficou neutro.

Paes ainda não decidiu quem será seu vice na chapa. O PT queria emplacar um nome, mas o prefeito sinalizou intenção de uma chapa puro-sangue, com o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) para o posto.