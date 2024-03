O BNDES vai elaborar um projeto de PPP (Parceria Público-Privada) para a região do rio Tapajós (PA).

Vista aérea de Alter do Chão, no rio Tapajós - Teresa Maia/Folhapress

O objetivo é atrair a iniciativa privada para um polo de desenvolvimento que abrange Alter do Chão e Beterra, aproveitando a grande visibilidade com a realização da COP30 em Belém, em 2025.

A participação do BNDES foi debatida na quinta-feira (14) em reunião entre Aloizio Mercadante, presidente do banco, e o ministro do Turismo, Celso Sabino.

"O Polo de Tapajós pode ser um centro turístico mundial. Tem a natureza, as comunidades e as tradições culturais. Vamos ver como a iniciativa privada pode entrar, assim como fizemos com Jericoacoara (CE) e estamos fazendo com vários outros parques nacionais do Brasil", disse Mercadante.