Eleito presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, o deputado Danilo Forte (União-CE) se reuniu na última quinta-feira (7) com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, para abrir um canal de interlocução sobre pautas econômicas no colegiado.

Deputado federal Danilo Forte (União-CE) se reuniu com número 2 da Fazenda, Dario Durigan - Pedro Ladeira/Folhapress

No encontro, ambos debateram como combater o que Forte chama de privilégios do atraso, subsídios que seriam dados à indústria fóssil, como óleo e carvão mineral, e também à automobilística. "Nosso país ainda é muito preso ao atraso do subsídio, ao privilégio do atraso. Precisamos debater a agenda do futuro com transparência", diz o deputado.

Também falaram em como avançar no debate da regulamentação da reforma tributária e na pauta de inovação, com prioridade para energia limpa. Segundo interlocutores, a Fazenda demonstrou alinhamento em relação aos pontos apresentados.

Relator da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024, o deputado se aproximou da equipe econômica ao longo do ano passado e diz que pretende manter aberto o canal de diálogo para ajudar a agenda prioritária do governo na economia a avançar.