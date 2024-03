O número de empregados com carteira assinada aumentou 0,3% no estado de São Paulo em janeiro de 2024 em relação ao mês anterior, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) compilados pela Fundação Seade.

Construção de prédio no bairro paulistano de Perdizes - Danilo Verpa/Folhapress

O saldo líquido ficou em 38 mil novas vagas, resultando em um total de 13,9 milhões de empregos formais no estado.

Houve variação positiva na construção (2,5%), indústria (1%) e serviços (0,2%). Foram registradas quedas na agricultura (-1,5%) e no comércio (-0,5%).

No ano passado, São Paulo registrou 406 mil novos empregos, com 7,2 milhões de admissões e 6,8 milhões de desligamentos. O crescimento foi de 3%, próximo do índice nacional de 3,5%. O saldo paulista representa 26% do total de 1,6 milhão de empregos criados no país.

"A diversificação da economia paulista comprova a força do nosso estado em todos os setores do campo e da cidade. Os números positivos no emprego apontam que as iniciativas do Governo de São Paulo para atrair grandes investimentos e facilitar a vida de quem empreende e gerar empregos estão movimentando as alavancas certas de nossa economia", declarou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).