Curitiba

Estudantes de cursos de engenharia de universidades do Paraná vão a campo em abril junto com auditores do TCE (Tribunal de Contas do Estado) para fiscalizar obras públicas inacabadas nos municípios do estado.

Obra pública inacabada em Quatro Barras, município da região de Curitiba (PR) - Divulgação/TCE-PR

A atividade de extensão universitária envolve 60 alunos por enquanto e é resultado de um convênio entre o TCE e as sete instituições do estado. O Crea (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) também participa da iniciativa.

Das 1.050 obras cadastradas no TCE, estima-se que pelo menos 20% estejam abandonadas nos 399 municípios paranaenses.