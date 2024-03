Brasília

Quatro frentes parlamentares lançaram nesta quarta-feira (20) um manifesto a favor da independência da Vale e contra o que chamam de "aparelhamento e a interferência governamental na gestão da iniciativa privada", uma semana após um conselheiro renunciar alegando "nefasta influência política" na empresa.

Área de extração de minério da Vale em Tapira (MG) - Ricardo Borges/Folhapress

O documento é assinado pelas frentes do Empreendedorismo, do Biodiesel, da Mineração Sustentável e pelo Livre Mercado. No texto, as entidades afirmam que a recente saída de José Luciano Duarte Penido evidencia "um preocupante caso de interferência política na administração privada, bem como no processo sucessório do CEO da referida empresa."

As frentes ressaltam que essa intervenção "não atende aos melhores interesses da empresa, tampouco aos interesses nacionais, visto que acarreta impactos negativos na nossa economia e ameaça os princípios fundamentais da eficiência operacional e da competitividade do Brasil."

No texto, elas afirmam que a interferência é "um sério retrocesso" e economicamente prejudicial para o Brasil, "minando a confiança dos investidores e comprometendo a eficiência da empresa".

"Tal ingerência compromete o princípio da autonomia privada, afugenta investimentos e prejudica a imagem do Brasil diante do atual contexto de instabilidade global", escrevem.