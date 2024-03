O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu na noite de segunda-feira (4) que a reforma administrativa não mexe no que o governo mais defende, que são os direitos adquiridos, e que as mudanças melhoram o ambiente no longo prazo.

Presidente Lula (PT) ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) - Pedro Ladeira/Folhapress

"As consequências para os funcionários de hoje são nulas", afirmou durante jantar realizado pelo grupo Esfera em São Paulo que contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de empresários.

"Fica claro que o ambiente melhora. Uma perspectiva de dez, 15 anos à frente, para nós é muita coisa, mas para o Brasil é nada."

Na avaliação do deputado, a reforma administrativa vai exigir um esforço maior do governo para aprovação.

"Diferentemente da [reforma] tributária, esta [reforma administrativa] precisa de um esforço maior do governo, num ano de eleição municipal, com todas as suas nuances", disse.

No encontro, os empresários expuseram ao deputado reclamações sobre tentativas do governo de intervir na Vale e de questionar privatizações, como a da Eletrobras.