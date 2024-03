A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo registrou no final de fevereiro a semana com menor número de roubos e furtos no "fluxo" da cracolândia, que concentra usuários de drogas no centro de São Paulo.

Viaturas da Polícia Militar na cracolândia, centro de SP - Leitor

De 19 a 25 de fevereiro, foram 55 roubos, número 80% menor em comparação ao mesmo período do ano passado, quando ocorreram 285. É o índice mais baixo desde que começou o monitoramento, há um ano.

No caso dos furtos, a redução foi de 69%, caindo de 525 para 161 boletins de ocorrência

Segundo dados do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), desde abril do ano passado são cerca de 4.000 roubos e furtos a menos na região.

A secretaria de Segurança diz que os números são resultado de ações como valorização dos policiais, inauguração e ampliação de novas sedes para a corporação, operações de combate ao tráfico e aos roubos e furtos de celulares.

"Priorizamos o combate ao tráfico de drogas por entendermos se tratar de um crime que movimenta os demais delitos da região central. O empenho da Polícia Militar resultou em mais patrulhamento preventivo e da Polícia Civil, em investigações robustas para prender traficantes e receptadores, pois identificamos ali uma cadeia ilícita que é abastecida pelos roubos e furtos", diz o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.