Brasília

No dia em que os mortos pela PM em operação na Baixada Santista chegaram a 30, segunda mais letal da história, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), foi a Brasília especialmente para acompanhar a votação no Senado do projeto que praticamente acaba com a saída temporária de presos, a chamada saidinha.

Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, veio a Brasília para acompanhar votação da saidinha - @guilhermederrite no Instagram

Deputado federal licenciado, ele foi o autor do projeto aprovado na Câmara.

Escoltado por seguranças, Derrite foi à capital especificamente para a votação, segundo sua assessoria, sem outra agenda. Na Câmara, o secretário esteve na liderança do PP na Câmara no meio da tarde e depois seguiu para o anexo 4, onde ficam os gabinetes de deputados.

O projeto de saidinha prevê o fim do benefício para datas comemorativas, mas mantém para estudar e trabalhar fora do sistema prisional. O tema voltou à tona após a morte do sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha, baleado por um homem que estava em saída temporária em Belo Horizonte.

A ida do secretário a Brasília acontece no mesmo dia em que a estrutura da Secretaria de Segurança Pública voltou à capital após 13 dias em Santos, na Baixada Santista, depois da morte de dois policiais militares em menos de uma semana na região.