O Ministério dos Direitos Humanos realiza entre os dias 2 e 4 de abril, em Brasília, a 12ª Conferência Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que terá como objetivo propor políticas públicas no contexto pós-pandemia de Covid-19.

Vacinação contra Covid-19 em crianças em UBS no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo - Rivaldo Gomes/Folhapress

O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) participará da abertura do evento, para o qual são esperados 1.300 participantes. A expectativa é que participem autoridades governamentais e representantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, como conselheiros dos direitos da criança e do adolescente, conselheiros tutelares, representantes do sistema de justiça e fóruns e redes de promoção, proteção, defesa e controle social de direitos, entre outros.

A conferência tem como objetivo promover mobilização social nas esferas municipal, estadual, distrital e nacional, para refletir e avaliar os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida das crianças, adolescentes e famílias.

A partir daí, a intenção é construir propostas de ações e políticas públicas que garantam os direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia. A iniciativa é apoiada pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais Sede Brasil e pela Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura.