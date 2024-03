Os ministros Silvio Almeida (Direitos Humanos) e Marina Silva (Meio Ambiente) participam nesta segunda-feira (11) em Curralinho (PA), na região do Marajó, do anúncio de ações conjuntas do governo federal para a população local, incluindo apoio à agricultura familiar e medidas de acesso à água.

Na cidade, serão anunciados os editais Bolsa Verde e Cisternas, dentro do programa Cidadania Marajó. Além de Almeida e Marina Silva, também estará no anúncio a secretária-executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Rita Oliveira.

Governo lança ações de apoio à agricultura na região do Marajó - Karime Xavier/Folhapress

Dentro do edital de assistência técnica e extensão rural do Programa Bolsa Verde estão incluídas ações de apoio para acesso a políticas da agricultura familiar e elaboração de projetos de recuperação ambiental.

Nesta etapa, serão beneficiados 62 territórios em sete estados do país. Ao todo, o edital vai atender 15,4 mil famílias, sendo 5.800 na região do Marajó.

Além do lançamento do Edital Cisternas Amazônia, também será assinado o Acordo de Cooperação Técnica entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Social e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). A iniciativa pretende implantar tecnologias sociais de acesso à água e projetos produtivos adequados às realidades locais.

Marajó esteve no centro de uma polêmica gerada após vídeo da artista gospel Aymeê Rocha viralizar nas redes sociais. Na música, ela fala de pedofilia e exploração sexual infantil na região.