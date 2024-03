O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), está abrindo um instituto em sociedade com Victor Godoy, que foi titular da pasta da Educação no final do governo de Jair Bolsonaro (PL).

Ministro André Mendonça faz palestra à Guarda Civil de SP - Divulgação

Com o nome de Iter, que significa "caminho" em latim, será focado em cursos, seminários e eventos sobre gestão e governança, para os setores público e privado.

A entidade, que deve ter sede em São Paulo, está em processo de implantação. Na semana passada, deu uma espécie de curso-piloto sobre gestão, de forma gratuita, para a Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo.

Os alunos eram cerca de 40 oficiais da Guarda Civil Metropolitana, e a palestra de encerramento, na quinta-feira (7), coube ao próprio Mendonça. A ideia é futuramente cobrar para clientes dos setores público e privado.

"Um instituto focado em governança, oferecendo capacitação para diversas áreas, era um sonho antigo nosso", diz Godoy, que assumiu o Ministério da Educação em março de 2022, após seu antecessor, Milton Ribeiro, ter sido derrubado por acusações de favorecimento de pastores.

Ele será o CEO do instituto, enquanto Mendonça será acionista e participará de alguns dos cursos como palestrante.

O ministro do STF, assim, segue os passos do colega Gilmar Mendes, sócio e fundador do IDP, que oferece cursos de Direito e faz um conhecido evento anual em Lisboa, que reúne autoridades políticas e jurídicas.

O entendimento da corte é que não há incompatibilidade entre o exercício da função de ministro e a participação em institutos desta natureza.