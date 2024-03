O PCO estima crescer 66% em número de filiados até o final do prazo previsto pela lei para disputa da eleição deste ano, 6 de abril. O aumento viria sobretudo na esteira dos posicionamentos da legenda de esquerda contra Israel e em favor do Hamas.

A base inicial é modesta, de 6.000 filiados. A previsão é chegar aos 10 mil no próximo mês.

O presidente do PCO, Rui Pimenta (à esq.), em encontro com o líder do Hamas Ismail Haniyeh - Divulgação/PCO

O partido tem recebido destaque desproporcional ao seu tamanho ao organizar manifestações em defesa do grupo terrorista palestino.

No mês passado, o presidente nacional da legenda, Rui Costa Pimenta, encontrou-se com Ismail Haniyeh, líder da ala política do Hamas, no Catar.