O deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil-SP) protocolou na Justiça Eleitoral pedido de cassação do registro do PCO (Partido da Causa Operária) por sua defesa do Hamas.

O deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil, na Assembleia de SP - Rubens Cavallari/Folhapress

A organização terrorista palestina foi a responsável pela morte de cerca de 1.200 israelenses em ataque em 7 de outubro do ano passado.

No último dia 17 de fevereiro, o presidente nacional do PCO, Rui Costa Pimenta, encontrou-se com Ismail Haniyeh, um dos líderes do Hamas, em Doha, no Catar.

Em sua ação, Zacarias, que é vice-líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) na Assembleia Legislativa e membro do MBL (Movimento Brasil Livre), cita também a existência de uma tenda no centro do Rio de Janeiro em que o PCO vende produtos em defesa do Hamas e outros grupos pró-Palestina.

"Não é permissível que o Partido da Causa Operária utilize de sua estrutura e militância para promover uma mobilização que defenda uma organização terrorista, marcada pela crueldade antissemita, assassinato de crianças e mulheres e a promoção de uma guerra santa. Defender a causa palestina é uma postura política, legitimar um grupo terrorista é um crime que não pode passar em branco.", afirmou Zacarias na peça enviada ao Tribunal Superior Eleitoral.