O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, deve assumir a presidência da federação entre PSDB e Cidadania na capital paulista.

O acerto foi feito nesta terça-feira (19) em conversa dele com os presidentes dos dois partidos, respectivamente Marconi Perillo e Comte Bittencourt, e da federação em nível nacional, Bruno Araújo.

A ideia, segundo Nogueira é alinhar a direção municipal da federação com as outras esferas. O prefeito vai acumular o cargo na capital com o comando da federação no estado.

Prefeito de Ribeirão Preto (SP), Duarte Nogueira - Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress

Ele diz que o partido concluiu que não há óbice jurídico para um dirigente de outro município assumir um cargo na capital, mas concorda que o gesto vai gerar estranhamento e possivelmente resistência entre os tucanos da capital.

"Sempre tem que aparar arestas e aparar focos de resistência, não tem jeito. Mas o que nós precisamos no partido é parar de nos dividirmos e passarmos a somar", afirmou.

O PSDB vive uma crise interminável provocada por diversas alas. Na capital, há os que defendem apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), à deputada federal Tabata Amaral (PSB) e a uma candidatura própria. O próprio Nogueira reuniu-se nos últimos dias com Tabata e o presidente do MDB, Baleia Rossi.