Presidente da SP Urbanismo, Cesar Azevedo anuncia nesta terça-feira (19) que deixará o PSDB por discordar da sinalização de que o partido estaria aberto a uma coligação com a deputada federal Tabata Amaral (PSB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Cesar Azevedo, presidente da SP Urbanismo - Instagram

Azevedo era um dos auxiliares mais próximos do ex-prefeito Bruno Covas, morto em 2021, e militou no partido por 15 anos. Apoiador do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na corrida municipal, ele se filiará ao União Brasil nesta terça.

"Me filio hoje [terça] ao União Brasil com a convicção de que assim poderei contribuir muito mais para a defesa do legado do ex-prefeito Bruno Covas na cidade de São Paulo", afirma. "Discordo dos rumos que o PSDB-SP sinaliza tomar no cenário da eleição municipal e reafirmo que a manutenção do legado do Bruno se dá com a reeleição do prefeito Ricardo Nunes."

Nesta terça, apoiadores do atual prefeito realizam o ato "Movimento Tucano Com Ricardo Nunes" contra as possibilidades de apoio à deputada federal e de lançamento de candidatura própria.