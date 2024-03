A Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), entidade que reúne mais de 3.500 empresas associadas, vai divulgar nesta quarta-feira (20) seu caderno de prioridades legislativas para 2024.

O caderno traz uma lista com 27 propostas em trâmite no Congresso Nacional e que estão ligadas a quatro temas: ambiente de negócios, sustentabilidade, comércio exterior e transformação digital.

Fachada do Congresso Nacional - Pedro França/Agência Senado

"Este documento é fruto de um diálogo intenso e colaborativo com nossos associados, refletindo as necessidades do setor privado, mas também o nosso compromisso com um Brasil mais competitivo e sustentável. Estamos em um momento crucial onde a legislação deve acompanhar as rápidas mudanças do mercado e da sociedade, garantindo desenvolvimento", detalha Abrão Neto, CEO da Amcham.

Segundo a Amcham, o ano de 2023 foi histórico no Congresso, principalmente pela aprovação da Emenda Constitucional 132, que reforma o sistema tributário brasileiro sobre o consumo. A Câmara de Comércio também cita o avanço no trâmite do projeto de mercado regulado de carbono.