Em seu tour eleitoral pelo Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) programou agendas para o Pará no início de mês que vem.

O ex-presidente Jair Bolsonaro fala a apoiadores em manifestação no Rio de Janeiro - Mauro Pimentel/AFP

Em 7 de maio, ele estará em Belém, e no dia seguinte vai a Marabá e Parauapebas, regiões de alta incidência de conflitos de terras e que já foram palcos de massacres no passado.

Em 1996, 19 integrantes do MST foram assassinados em um confronto com a PM do Pará na localidade de Eldorado do Carajás, vizinha a Parauapebas. O evento até hoje é lembrado pelo movimento no Abril Vermelho.

Bolsonaro vem sendo utilizado pelo PL como cabo eleitoral de candidatos a prefeito em vereador por todo o Brasil. Ele tem aproveitado para denunciar o que vê como perseguição que sofre do STF (Supremo Tribunal Federal).