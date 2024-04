Em reunião marcada para quarta-feira (24) em Brasília, a cúpula nacional do PSDB deve decidir colocar a discussão sobre a eleição na cidade de São Paulo em "stand-by" até julho, prazo das convenções.

O apresentador José Luiz Datena, ao se filiar ao PSDB - Rubens Cavallari/Folhapress

Devem participar do encontro, entre outros, o presidente do partido, Marconi Perillo, o deputado federal Aécio Neves (MG), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, os prefeitos Duarte Nogueira (Ribeirão Preto) e Paulo Serra (Santo André) e o presidente do diretório paulistano, José Aníbal.

O objetivo é buscar, até o meio do ano, viabilizar a candidatura própria do apresentador José Luiz Datena, recém-filiado à legenda.

E, caso isso não dê certo, pensar numa composição com Tabata Amaral (PSB), indicando seu vice (que poderia ser Datena ou Aníbal).

Já o apoio a Ricardo Nunes (MDB) foi rejeitado pela Executiva do partido na capital. Apesar disso, aliados do prefeito ainda nutrem esperanças de que uma decisão dos caciques nacionais reverta esse quadro.