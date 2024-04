Brasília

A Prefeitura do Recife, comandada por João Campos (PSB), desembolsou R$ 96,2 milhões para organizar o Carnaval da cidade neste ano.

No total, a festa teve orçamento de R$ 99,7 milhões, salto de 162% em termos nominais com relação a 2023, quando ficou em R$ 38 milhões.

Apenas em cachês a artistas a despesa foi de R$ 57,2 milhões. O levantamento foi feito pelo vereador Alcides Cardoso (PL) com base no sistema de acompanhamento orçamentário da gestão municipal.

Bloco Galo da Madrugada sobre a ponte Duarte Coelho, no centro do Recife - Anderson Maia/Divulgação

Entre os artistas contratados, estiveram a banda Só Brega (R$ 810 mil), a cantora Luiza Ketilyn (R$ 670 mil) e o cantor Alceu Valença (R$ 660 mil). Com locação de mão de obra foram gastos cerca de R$ 3 milhões, além de R$ 4,8 milhões com som e R$ 2,3 milhões com decoração.

Também houve desembolsos de R$ 3,7 milhões com o gabinete da comunicação e R$ 9,4 milhões com a Secretaria de Turismo e Lazer.

O parlamentar entrou com representação na Justiça Eleitoral para apurar possível campanha eleitoral antecipada no gasto carnavalesco, uma vez que Campos vai disputar a reeleição. "O valor despendido no evento fala por si só", afirma.

Ainda segundo o levantamento, a gestão Campos gastou no Carnaval do Recife 66,4% a mais do que a soma de todas as ações voltadas à atenção básica à saúde no ano.

O parlamentar menciona ainda que o valor foi 438 vezes o investido na construção de unidades habitacionais no atual exercício e cinco vezes o investimento na construção de creches de janeiro a abril.

Outro lado

Em nota, a Prefeitura do Recife afirmou que, "o Carnaval do Recife, além dos seis dias oficiais, compreende, conforme previsão em edital, os eventos pré e pós Carnaval, que foram distribuídos no período entre 15 de janeiro e 29 de fevereiro de 2024."

A gestão ressalta que o valor movimentado na economia local, de mais de R$ 2,4 bilhões, foi 26 vezes maior que o investimento feito, além de ter gerado 57 mil postos de trabalho.

A Prefeitura diz ainda que dos R$ 57 milhões em cachês pagos, 90% foram para atrações locais, sendo 30% destinados a apresentações da cultura popular.

Além disso, afirma que conseguiu ampliar em quase 50% o montante de patrocínios captados e convênios celebrados, cujos valores chegaram a R$ 12 milhões, reduzindo o investimento dos cofres públicos.