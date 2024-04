São Paulo

As centrais sindicais farão um encontro na sexta-feira (26) no Parque São Jorge, sede social do Corinthians, para agradecer ao presidente do clube, Augusto Melo, pela cessão do espaço do estacionamento da Neo Química Arena, o Itaquerão, para realização dos eventos de celebração do 1º de Maio.

A festa foi realizada no vale do Anhangabaú, na região central da capital, em 2023. Um dos motivos para a transferência do evento para o estádio, segundo sindicalistas, foi a identidade histórica do clube com as lutas sociais e com a classe trabalhadora.

Augusto Melo, presidente do Corinthians, durante entrevista à Folha - Zanone Fraissat-4.jul.2023/Folhapress

"Sou palmeirense e estou feliz de que o evento aconteça no estádio do Corinthians e de estar junto do presidente Lula, um corintiano. A rivalidade fica só dentro de campo, fora dele, deixamos a disputa de lado. E isso tem que acontecer com o país também: superar a polarização, pensar pautas futuras", afirma Sérgio Nobre, presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

A expectativa de CUT, UGT (União Geral dos Trabalhadores), Força Sindical, CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), Nova Central, Intersindical e Pública Central do Servidor é reunir cerca de 50 mil pessoas.