Presidente do Minurvi (Fórum de Ministros da América Latina e do Caribe), o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), se reúne nesta segunda-feira (15) com representantes da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Suriname e Guiana para tentar obter financiamento para projetos de sustentabilidade das cidades amazônicas.

Ministro das Cidades, Jader Filho, terá reunião para tratar de sustentabilidade nas cidades amazônicas - Divulgação

O encontro serve de preparativo para a COP 30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, prevista para ocorrer em novembro de 2025 em Belém (PA).

A reunião terá participação ainda de dirigentes do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), do Banco Mundial, do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe) e da ONU Habitat.