Brasília

O ministro Celso Sabino (Turismo) pediu uma agenda com o novo secretário extraordinário para a COP30, Valter Correia, para defender que a conferência global do clima da ONU seja realizada somente em Belém (PA), em meio a rumores de que o governo estudaria transferir reuniões para São Paulo ou Rio de Janeiro.

Ministro do Turismo, Celso Sabino, defende que COP30 seja apenas em Belém - Gabriela Biló /Folhapress

Sabino também pretende apresentar ações do ministério para a cúpula, marcada para 2025. "Os tremendos esforços do presidente Lula, do governador Helder Barbalho (MDB), do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), e de todas as lideranças paraenses não podem ser desvirtuados por pressões de outros estados. A COP é do Brasil, mas será no Pará", afirma.

Na última quarta-feira (20), o governo criou a Secretaria Extraordinária para a Cop30, que atuará até 30 de junho de 2026 e estará subordinada à Casa Civil da Presidência. O órgão vai monitorar as obras necessárias para o evento, a gestão de contratos, convênios e acordos e a articulação do Poder Público para ações de segurança, saúde, mobilidade urbana, acesso aéreo e capacidade turística.