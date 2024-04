Brasília

Petrobras, Banco do Brasil, CCR e outras 61 empresas aderiram à 7ª Edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, coordenado pelo Ministério das Mulheres e que busca estimular iniciativas de promoção da igualdade e de combate às discriminações no mundo corporativo.

Essas companhias poderão obter o Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, que sinaliza que a empresa tem compromisso com a igualdade de gênero e com a promoção da cidadania. As inscrições vão até 30 de abril e são abertas a companhias com 100 funcionários ou mais.

Ministra Cida Gonçalves (Mulheres) na sanção da lei que obriga a equiparação de salários entre homens e mulheres - Pedro Ladeira/Folhapress

A lista inclui empresas públicas, como Caixa Econômica Federal, Fiocruz e Inca, e privadas, como Sabin, Cielo e a montadora Stellantis.

As empresas que participam do programa adotam uma série de medidas, como a adequação de uniformes e EPIs (equipamentos de proteção individual) para mulheres, a criação de mecanismos para promoção de carreiras e ascensão profissional, o incentivo à entrada de mulheres em áreas tecnológicas e a garantia da presença de mulheres negras em peças publicitárias.

As seis edições do programa envolveram um total de 191 organizações e empresas. Dessas, ao menos 65% mantiveram continuidade a partir da primeira vez que aderiram ao programa. Em cada uma das edições, mais de 60% das organizações e empresas inscritas receberam o selo.