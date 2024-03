O governo inicia em maio testes de uma tecnologia que aperfeiçoa os alertas de emergência de desastres naturais enviados por celulares. Ela foi desenvolvida sob coordenação do Ministério das Comunicações e será apresentada oficialmente nas próximas semanas.

Também ficarão responsáveis pela operação o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e o Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres).

Deslizamento de terra no km 73 da serra antiga da Tamoios - Divulgação/Concessionária Tamoios

Os testes da tecnologia, chamada de ‘cell broadcast’, serão iniciados por meio da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). As operadoras terão 30 dias para implementar a operação.

Os testes-piloto serão realizados em 11 cidades: Roca Sales (RS), Muçum (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Barracão (PR), Paranaguá (PR), São Sebastião (SP), Aracruzes (ES), Ituiutaba (MG), Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ).

Os usuários receberão avisos em formato pop-up. O alerta também será enviado a quem estiver em área de risco, morando ou não da região. Não será necessário cadastro prévio dos usuários ou indicação de um CEP.

Os alertas informarão sobre a situação daquela área, como o grau de risco e atenção para situações de inundação e enxurrada, por exemplo.

Dependendo do tipo de emergência, um sinal sonoro pode ser emitido no celular, mesmo se o aparelho estiver no modo silencioso. Hoje, os avisos chegam via SMS e apenas para números cadastrados.

"Temos visto o aumento desses desastres e buscamos o que há de mais moderno no mundo para o Brasil. É uma tecnologia que está cada vez mais próxima de ser implantada e levada para todas as cidades brasileiras e que envolve as operadoras, a Anatel e toda a estrutura do governo federal", diz o ministro Juscelino Filho (Comunicações).