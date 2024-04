A cúpula do PSDB discute indicar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para presidir nacionalmente a federação do partido com o Cidadania.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em evento do Grupo Voto - Gustavo Rampini

A ideia é que Leite substitua o atual presidente da federação, Bruno Araújo, a partir de maio. Isso daria uma posição de destaque ao governador para que se pronuncie sobre temas nacionais, e assim obtenha visibilidade para sua pré-candidatura presidencial em 2026.

Outra vantagem é que o presidente da federação tem papel mais institucional, não tendo que se ater ao dia a dia das questões partidárias.

No ano passado, Leite acumulou o governo gaúcho com a presidência do PSDB, mas a experiência durou poucos meses. Na época, ele entendeu que seria incompatível exercer as duas funções de modo simultâneo.

O governador demonstra certa resistência, no entanto.

Ele disse ao Painel que a possibilidade de presidir a federação chegou a ser discutida informalmente, mas não avançou. "Sigo focado absolutamente na gestão do estado. A federação será especialmente demandada nos próximos meses pelas eleições municipais", declarou.