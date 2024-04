O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, marcou para essa semana uma rodada de conversas com líderes da base aliada, no momento em que o Congresso delibera sobre temas importantes para a pauta fiscal do governo.

O ministro Alexandre Padilha em reunião com líderes do União Brasil - Gilmar Ferreira/SRI

Nesta segunda-feira (22), ele se reuniu com membros do União Brasil: os ministros da Comunicação, Juscelino Filho, e do Turismo, Celso Sabino, além do líder da bancada na Câmara, Elmar Nascimento (BA).

Nos próximos dias estão previstos encontros com Republicanos, que tem o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o líder Hugo Motta (PB), com o PP, do ministro do Esporte, André Fufuca, e do líder Dr. Luizinho (RJ), e o MDB, que terá as presenças dos ministros Jader Filho (Cidades) e Renan Filho (Transportes) e do líder Isnaldo Bulhões (AL).

Entre os temas fiscais importantes estão a regulamentação da reforma tributária, a nova versão do Perse (programa do setor de eventos) e o veto às emendas de comissão.

Padilha tem mantido contato com as bancadas. Já o diálogo com Arthur Lira (PP-AL) foi obstruído, por decisão do presidente da Câmara.